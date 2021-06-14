Зеленский в телефонном разговоре с Джонсоном поднял вопрос членства Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.



Как сообщает Офис президента, во время разговора Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в НАТО для Украины, «которая идет по пути реформ в условиях сложных безопасности вызовов».



«Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники по Альянсу поддержали Украину конкретными действиями и решениями», — отметил Зеленский.



Глава государства указал на важную роль британского председательства в G7, и поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 «четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».



Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на Донбассе и отметил, что полного отвода российских войск от границ Украины не произошло, из-за чего уровень военной угрозы для страны остается высоким.



На Банковой добавили, что Зеленский также поднял вопрос противодействия реализации проекта «Северный поток — 2», «который является вызовом для Украины в сфере безопасности, и отметил, что его введение в действие недопустимо».



Также он «акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота».



Зеленский подтвердил приглашение Борису Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите «Крымской платформы» в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.



Разговор Зеленского и Джонсона состоялся после саммита «Большой семерки», который прошел 11-13 июня под председательством Великобритании, и перед саммитом НАТО, который начинается сегодня.