«ЛНР» сообщила о пожаре на шахте. Горняков эвакуировали

Сегодня днем в лаве шахты «Самсоновская -Западная» Краснодоне (Сорокино) возник пожар. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ЛНР».



На момент возгорания на предприятии находился 161 человек, а на аварийном участке — 19 шахтеров.



Сейчас пожар тушат спасатели, а горняки были эвакуированы. В «МЧС» подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью шахтерам нет.

Шахта «Самсоновская-Западная» входит в предприятие группировки «ЛНР» «Востокуголь» Шахта считается опасной из-за возможности внезапных выбросов угля и газа, взрывов угольной пыли.