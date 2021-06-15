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Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на «незаконные действия украинской власти»

15 июня 2021, 09:15

Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на «незаконные действия украинской власти»

Народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на «незаконные действия украинской власти». Об этом сообщил нардеп Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

«Он [Медведчук] обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность», — написал Кузьмин.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа фракции ОПЗЖ Тараса Козака.

СНБО 19 февраля ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

В тот же день СНБО поручил Кабмину принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» (СЗН), проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называли Медведчука одним из бенефициаров СЗН, но в партии ОПЗЖ заявили, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу. 2 апреля президент Украины заявил о возвращении СЗН в собственность государства.

11 мая нардепы Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. 14 мая Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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