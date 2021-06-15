Красный крест отправил на Донбасс 56 тонн гуманитарного груза

Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей более 50 тонн гуманитарного груза с продуктовыми и гигиеническими наборами. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



«Сегодня, 15 июня 2021 года на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины доставлен гуманитарный груз общим весом 56,63 тонны. "Гуманитарка" передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста», — говорится в сообщении.



Три автомобиля доставили продуктовые и гигиенические наборы через КПВВ «Новотроицкое».