На Луганщине построят 215 спортивных площадок

В Луганской области в рамках национального проекта «Здоровая страна» построят 215 современных спортивных площадок. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ОГА.



По его словам, проект предусматривает 10% софинансирования из бюджета громады и 10% из областного бюджета.



По предварительной информации, Луганщина должна получить из госбюджета средства на строительство 72 спортплощадок.



Гайдай подчеркнул, что громады должны воспользоваться такой возможностью заменить свои старые спортплощадки на современные. Однако при этом предупредил: если будут промедления, право на строительство спортплощадок будет переходить наиболее эффективным громадам.