Гайдай рассказал, когда в Северодонецке построят многопрофильную областную больницу

Строительство областной многопрофильной больницы в Северодонецке может быть завершено через два года. Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью «Укринформу».



«Это ключевой проект. Ведь с 2014-го область фактически живет без центральной больницы. Уже подписан меморандум с австрийцами и соглашение с Дойчебанком на 168 миллионов евро. Осталось решить с Минфином вопрос госгарантий. Если в 2021-м согласуем, то через два года в области будет классная современная больница с новейшим европейским оборудованием», – сказал Гайдай.



Он отметил, что считает этот проект «одним из главных региональных магнитов».



«В современной больнице захотят работать врачи из других регионов. Хотя бы для получения практики. А за это время подтянем наших интернов. Больница – это около двух тысяч человек обслуживающего персонала. Все они – потенциальные клиенты рынке жилья, услуг и товаров», – пояснил глава области.



По его словам, Северодонецк должен стать межрегиональным центром современной медицины. В частности, здесь планируется создать современное онкологическое отделение, и только на этих услугах для привлеченных из других регионов пациентов больница обеспечит себестоимость своего содержания.



«Новая больница – это политический символ перемен для наших граждан с другой стороны линии разграничения. Они будут видеть, что жизнь на контролируемой территории меняется к лучшему. Тогда как там – режут на металл последние заводы. В их глазах больница станет витриной новой успешной Украины», – подчеркнул Сергей Гайдай.