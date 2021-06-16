Байден и Путин приняли совместное заявление по итогам саммита в Женеве

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин по итогам встречи в Женеве приняли совместное заявление. Оно касается стратегической стабильности. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.



«Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны», - говорится в документе.



В заявлении упоминается недавнее продление Договора о стратегических наступательных вооружениях.



«Это является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», – отмечается в заявлении.



В документе отмечено, что для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время «запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным».



«Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», – резюмировали лидеры двух стран.

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