В Раде произошла драка после слов Потураева про ОПЗЖ

Конфликт в парламенте. Скриншот: телеканал Рада

В Верховной Раде произошла драка между депутатами фракций «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Слуга народа».



Конфликт начался после слов депутата «СН» Никиты Потураева с трибуны: «Эпоха бедности закончится тогда, когда закончится эпоха вранья. А закончится она, когда восставший народы вытянет эту фракцию (речь шла про ОПЗЖ — Ред.) <...> и расстреляет. К сожалению, мы демократическая страна и вынуждены идти медленно и уничтожать вас политически вместе с другими фракциями парламента».



После этого к Потураеву подошел возмущенный наредп ОПЗЖ Илья Кива, а немного позже другие депутаты двух фракций. Началась словесная перепалка, в ходе которой Кива толкнул депутата СН Богдана Яременко. Депутаты двух фракций продолжили выяснять отношения, что привело к драке.



Видео конфликта с близкого ракурса опубликовал депутат Евгений Шевченко. На записи слышна нецензурная лексика.

Спикер Рады Дмитрий Разумков был вынужден объявить 15-минутный перерыв в работе парламента. После перерыва Птураев извинился за свои слова. «Я уверен, что в этом зале ни один человек не заслуживает на любые репрессии, в том числе насилие», — отметил он, выступая с трибуны.



В свою очередь в ОПЗЖ потребовали созвать регламентный комитет, который бы оценил слова Потураева, который возглавляет комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, а также отстранить его от руководства комитетом на время расследования.



«Такие высказывания, даже при извинении, дискредитируют страну и парламент», — считает депутат ОПЗЖ Юрий Павленко.