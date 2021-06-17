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В Краматорске начал работу центр массовой вакцинации от коронавируса

17 июня 2021, 16:49

В Краматорске начал работу центр массовой вакцинации от коронавируса

Центр вакцинации от коронавируса в Краматорске. Фото: пресс-служба горсовета Центр вакцинации от коронавируса в Краматорске. Фото: пресс-служба горсовета

В Краматорске на ледовой арене развернули центр массовой вакцинации против коронавируса. Прием ведут одновременно пять бригад врачей, в течение дня могут привить до 300 человек, сообщает пресс-служба горсовета.

На вакцинацию приглашают жителей Краматорска, которые предварительно зарегистрировались через мобильное приложение «Дія».

Заместитель городского головы Елена Катальникова сообщила, что мобильные бригады проводят вакцинацию препаратом CoronaVac.

«Перед прививкой по разработанным протоколам всех осматривают семейные врачи, проводится анкетирование. На всякий случай на месте осуществляет дежурство бригада скорой медицинской помощи. По необходимости, по требованию пациента после получения второй прививки семейный врач может выдать сертификат о прохождении вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код (или показать их в приложении "Дія"). Мы также ведем реестр вакцинированных лиц», – пояснила Катальникова.

Перед прививкой проводится осмотр и анкетирование

График работы центра вакцинации населения:
– четверг – пятница (17–18 июня) – с 10:00 до 18:00;
– суббота (19 июня) – с 09:00 до 15:00.

Адрес расположения центра – ледовая арена, улица Дружбы 1а.

«Также напоминаем, что каждый, кто хочет получить прививку, может и в дальнейшем регистрироваться через приложение "Дія". Обращаем внимание, что граждан льготных категорий, а именно, старше 65 лет, работников образования и медицинской сферы, будут вакцинировать в пунктах прививок при амбулаториях ЦПМСП №1 и №2 в рабочие дни», – уточнили в горсовете.

В течение дня в центре могут привить до 300 человек

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