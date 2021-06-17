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Штаб: Боевики трижды стреляли по позициям ООС, без потерь

17 июня 2021, 18:22

Штаб: Боевики трижды стреляли по позициям ООС, без потерь

С начала текущих суток, 17 июня, боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Песок боевики стреляли из минометов 120-го калибр, вблизи Луганского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Водяного — из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

ВСУ открывали ответный огонь.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

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