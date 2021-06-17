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Суд по делу МН17: Сторона обвинения рассказала об обстрелах с российской территории

17 июня 2021, 18:43

Суд по делу МН17: Сторона обвинения рассказала об обстрелах с российской территории

Сторона обвинения по делу МН17 рассказала об артиллерийских обстрелах с территории России возле украинско-российской границы летом 2014 года. Об этом сообщает «Укринформ».

В ходе заседания суда в Нидерландах был продемонстрирован перехваченный разговор между двумя обвиняемыми Сергеем Дубинским и Олегом Пулатовым от 17 июля 2014 года в 09:31. 

На записи полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский сообщает подполковнику ГРУ Олег Пулатову о том, что сейчас ему «Крот» (другой обвиняемый по делу — Леонид Харченко) привезет «Бук-М» и этот зенитно-ракетный комплекс надо будет поставить в район Первомайского.

Наряду с этим во время разговора Пулатов просит Дубинского обеспечить артиллерийский удар с территории РФ по скоплению украинских военных возле села Григоровка Донецкой области.

«Пулатов также спрашивает, может ли "восточный сосед" устроить украинской армии ад возле Григоровки. А Григоровка — это село за Степановкой, возле украинско-российской границы. В ряде других перехваченных телефонных разговоров также содержатся запросы "ДНР" об артиллерийской поддержке с российской стороны», — заявил государственный прокурор Вард Фердинандуссе.

Он отметил, что в то время украинская сторона продвигалась со стороны Григоровки в направлении Мариновки Донецкой области в непосредственной близости к границе с РФ.

«Многие источники по делу утверждают, что "ДНР" получила боевую поддержку в форме артиллерийского огня с территории РФ», — отметил Фердинандуссе, добавив, что Россия это отрицает.

В ходе заседания также показали сообщение от СБУ и британского вещателя BBC о том, что в то время по позициям украинских военных возле Мариновки наносился артиллерийский огонь с территории РФ.

Кроме того, сторона обвинения сообщила о расследовании группы Bellingcat относительно артиллерийских ударов с территории РФ по целям на территории Украины.

Расследователи установили минимум 136 мест, по которым велся такой огонь, и 133 места на российской территории, откуда производились артиллерийские обстрелы. 

Наряду с этим прокурор сообщил, что нидерландская военная разведка (MIVD) и британский аналитический центр RUSI также подтверждают факты артиллерийских обстрелов целей в Украине с территории РФ.

Ранее, в течение первых четырех дней слушаний по существу по делу МН17, судьи озвучили некоторые материалы расследования. Также были представлены видео и фото с места катастрофы и озвучены показания свидетелей.

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