Просто сняли с автобуса: Боевики «ДНР» задержали на КПП беременную женщину

Оксана Паршина. Фото: Медийная инициатива за права человека

Группировка «ДНР» обвинила в «шпионаже» Оксану Паршину, которую арестовали 14 мая при въезде из России. Уже больше месяца боевики удерживают ее в Донецке, несмотря на беременность, сообщает «Медийная инициатива за права человека».



Женщина направлялась к своей сестре, но была задержана представителями «МГБ» на «пропускном пункте» «Мариновка» при пересечении неконтролируемого участка украино-российской границы. Оксану просто сняли с автобуса, сообщив, что проверят документы и посадят на следующий рейс.



«Но этого не произошло. На сутки она просто исчезла. Утром следующего дня ее привезли в квартиру матери на обыск. Изъяли компьютер, на котором, как говорят родные, было больше пыли, чем информации, и религиозную литературу матери», – рассказывают правозащитники.



Дом Оксаны Паршиной находится вблизи Донецкого аэропорта, он был разрушен в 2014 году. Оксана с маленьким ребенком тогда спаслась. Позже жила вместе с мамой и сестрой, а затем уехала из ОРДЛО в Мариуполь.



После задержания Паршиной родные могли только догадываться, где ее удерживают. Сначала им сказали, что в помещении «МГБ», затем в «изоляторе временного содержания». Родные узнали, что задержали Оксану на 30 суток так называемого административного ареста. Они очень волновались, ведь не знали, получала ли Оксана квалифицированную медицинскую помощь. На момент попадания в заложницы женщина была на десятой неделе беременности.



Прошло 30 дней, Паршину так и не отпустили. «Мы очень надеялись, что представители "МГБ" выяснят все обстоятельства, признают, что ошибались, и отпустят. Но этого пока не произошло, несмотря на беременность», – говорит один из родственников Оксаны.



Все это время семья заложницы пыталась найти адвоката. Из своих источников родственники узнали, что ее обвинили в «шпионаже» и переводят в СИЗО.