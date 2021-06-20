После встречи Байдена и Путина: Кравчук оценил шансы на присоединение США к Нормандскому формату

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал итоги встречи лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Политик считает, что США могут присоединиться с Нормандскому формату.



Таким мнением он поделился в ходе программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



Кравчук отметил, что еще на заседании «Большой семерки», на котором присутствовал и Байден, в коммюнике было сказано, что Россия является не посредником, а агрессором и стороной конфликта.



«Байден подтвердил, что Минский процесс надо развивать, надо его подкреплять дипломатическими и другими возможностями. Очевидно, за этим стоят какие-то конкретные предложения, которые будут реализованы в каких-то формах», – сказал Кравчук.



По его словам, то, что президент Байден сказал по итогам встречи с Путиным о продолжении «дипломатической работы вокруг Минских соглашений», может говорить о намерении США присоединиться к Нормандскому формату.



«Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг к урегулированию процесса. Это будет означать, что и на Минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, нежели сейчас», – отметил глава украинской делегации в ТКГ.



При этом он критически высказался в адрес Германии и Франции.



«Нет, на мой взгляд, твердости, системности и последовательности со стороны Германии и Франции в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится. А именно, что она агрессор, и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия, и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать», – подчеркнул Кравчук.