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Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►

20 июня 2021, 19:20

Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►

На КПВВ новые правила, «ДНР» разблокировала дорогу на Луганск, на неподконтрольном Донбассе закрываются учебные заведения и что же на самом деле случилось с компанией Курченко «Внешторгсервис»? Об этом — в дайджесте «Новостей Донбасса» за неделю.

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