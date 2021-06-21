Жители Донецка начали борьбу против строительства храма в парке

В неподконтрольном Украине Донецке жители близлежащих домов выступили против строительства храма в парке «Гулливер» в Калининском районе, который официально называется парк Шахтостроителей. Соответствующий чат для координации усилий появился в телеграме.
Участок в парке площадью 2 тысячи квадратных метров уже огородили забором. Застройщик планирует вырубить деревья и снести детскую горку в форме сказочного персонажа Гулливера, благодаря которой парк получил в народе такое название.
Забор в парке «Гулливер». Фото активистов
Местные жители начали сбор подписей против строительства. В самом парке и на стенах соседних с ним домов стали появляться соответствующие листовки.
Листовка против вырубки деревьев в парке Донецка. Фото: Денис Григорюк / Telegram
Кроме того, по словам активистов, они отправили более десятка заявлений в местные «администрации».
Также на асфальте перед огороженной территорией, на которой в будущем хотят построить церковь, появилась надпись «Спаси парк».
Надпись на асфальте с призывом спасти парк «Гулливер». Фото: Денис Григорюк / Telegram