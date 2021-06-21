Генсек ОБСЕ считает, что все стороны должны подтвердить приверженность Минским соглашениям

Все стороны, подписавшие Минские соглашения, должны перепотвердить свою приверженность их выполнению. Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



«Сделаю все, что в моих силах для того, чтобы поспособствовать мирному разрешению конфликта [на Донбассе]. Но это невозможно, если только все стороны, подписавшие Минские соглашения, не переподтвердят свои обязательства и не возьмутся с новой силой за их исполнение», — сказала она.



Шмид подчеркнула, что для урегулирования ситуации на востоке Украины необходимо четко выполнять Минские соглашения. «Важно, что это отметили президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве. Минские соглашения требуют от нас работы по всем трекам: военному, социально-экономическому и политическому. Только так мир и стабильность удастся восстановить на востоке Украины», — добавила генсек.



Она высказала опасения в связи с тем, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не дают полностью выполнять свои обязанности. «Представители 44 стран работают прямо на земле, на местах. Но есть проблема: на их деятельность наложены серьезнейшие ограничения, особенно на неподконтрольных правительству областях. Они не могут выполнять свою работу. Важно вновь открыть пункты пересечения границ, потому что практически 96% переходов закрыты», — сказал Шмид.



Она также указала, что число гражданских жертв на Донбассе снизилось, но большая часть жертв подрывается на минах. «В связи с этим важно выполнить соглашения, достигнутые на Парижском саммите по 19 оговоренным областям [разминирования], это ключевая роль нашей работы», — отметила генсек ОБСЕ.