Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Генсек ОБСЕ считает, что все стороны должны подтвердить приверженность Минским соглашениям

21 июня 2021, 17:15

Генсек ОБСЕ считает, что все стороны должны подтвердить приверженность Минским соглашениям

Все стороны, подписавшие Минские соглашения, должны перепотвердить свою приверженность их выполнению. Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Сделаю все, что в моих силах для того, чтобы поспособствовать мирному разрешению конфликта [на Донбассе]. Но это невозможно, если только все стороны, подписавшие Минские соглашения, не переподтвердят свои обязательства и не возьмутся с новой силой за их исполнение», — сказала она.

Шмид подчеркнула, что для урегулирования ситуации на востоке Украины необходимо четко выполнять Минские соглашения. «Важно, что это отметили президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве. Минские соглашения требуют от нас работы по всем трекам: военному, социально-экономическому и политическому. Только так мир и стабильность удастся восстановить на востоке Украины», — добавила генсек.

Она высказала опасения в связи с тем, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не дают полностью выполнять свои обязанности. «Представители 44 стран работают прямо на земле, на местах. Но есть проблема: на их деятельность наложены серьезнейшие ограничения, особенно на неподконтрольных правительству областях. Они не могут выполнять свою работу. Важно вновь открыть пункты пересечения границ, потому что практически 96% переходов закрыты», — сказал Шмид.

Она также указала, что число гражданских жертв на Донбассе снизилось, но большая часть жертв подрывается на минах. «В связи с этим важно выполнить соглашения, достигнутые на Парижском саммите по 19 оговоренным областям [разминирования], это ключевая роль нашей работы», — отметила генсек ОБСЕ.

Еще по теме

Организации
ОБСЕ
Люди
Хельга Шмидт
Прочее
Минские соглашения

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:15
В Луганске эвакуировали посетителей торгового центра после сообщения о минировании
13:47
Жители Донецка начали борьбу против строительства храма в парке
11:56
В «ДНР» показали, как сейчас выглядит «граница с ЛНР»
09:47
«ЛНР» сообщила о 463-й смерти от коронавируса
19:20
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
11:47
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 июня
11:35
«ДНР» заявила о 83 новых случаях коронавируса и 15 смертях
09:31
«ЛНР» сообщила о 8 новых случаях коронавируса, два человека умерли
23:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
16:25
ОБСЕ не смогла запустить беспилотник на Донетчине из-за глушения
15:26
«ДНР»: За сутки зарегистрировано более 240 новых случаев заболевания COVID-19
13:01
«ДНР» начала пропуск людей и грузов через «границу» с «ЛНР»
11:27
«ДНР» приостановила действие комендантского часа на Троицу
10:05
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 июня
все новости
18:15
Евросоюз и США ввели новые санкции против Беларуси
17:19
Россия хочет поговорить с Турцией про «затягивание Украины в НАТО»
17:15
Генсек ОБСЕ считает, что все стороны должны подтвердить приверженность Минским соглашениям
16:15
В Киеве похоронили митрополита Митрофана. Его тело привезли из Луганска
15:15
В Луганске эвакуировали посетителей торгового центра после сообщения о минировании
15:06
На Луганщине выявили пятерых заболевших ковидом за сутки. На Донетчине — ни одного
13:47
Жители Донецка начали борьбу против строительства храма в парке
13:00
ЕС продлил еще на год санкции, введенные за захват Крыма
11:56
В «ДНР» показали, как сейчас выглядит «граница с ЛНР»
09:47
«ЛНР» сообщила о 463-й смерти от коронавируса
09:14
Штаб ООС зафиксировал пять нарушений «режима тишины» за сутки
08:15
Чуть более 300 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
22:55
Донбасс. Итоги недели 14 - 20 июня
19:25
Меркель упомянула Крым и Донбасс в обращении к 80-летию нападения Германии на СССР
19:20
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
все новости
ВИДЕО
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
19 июня, 23:20
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция