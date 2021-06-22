«Укрзализныця» запускает поезд Днепр – Авдеевка

«Укрзализныця» расширяет внутреннее железнодорожное сообщение с Донецкой областью, с 24 июня начинает курсировать региональный поезд Днепр – Авдеевка. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, передает пресс-служба компании.



«Продолжаем восстанавливать железнодорожное сообщение между регионами. На этой неделе запускаем региональный поезд Днепр – Авдеевка. Благодаря ему жители Донетчины будут иметь удобное сообщение с Приднепровьем», – отметил Юрик.



Новый поезд начинает следование с 24 июня ежедневно, кроме среды. Также поезд не будет курсировать 27, 28, 29, 30 и 31 июля в связи с проведением сезонных ремонтных работ на путях.



Согласно расписанию, поезд № 826 Днепр – Авдеевка будет отправляться в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23. Обратно поезд № 825 Авдеевка – Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43. Он будет курсировать через 23 станции, в частности Покровск, Межевая, Просяная, Чаплино и другие.