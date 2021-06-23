США настроены не позволить России использовать «Северный поток – 2» как оружие против Украины – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен не позволить РФ использовать «Северный поток – 2» как средство давления на Украину и Европу. Об этом он заявил в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, передает «Интерфакс-Украина».



Блинкен напомнил, что нынешняя американская администрация пришла к власти, когда газопровод был завершен более чем на 90%.



«Мы настроены на то, чтобы добиться чего-то положительного в этой сложной ситуации, которую мы унаследовали», – сказал госсекретарь США.



«Наша цель остается прежней: гарантировать, что Россия не может использовать энергетику в качестве орудия принуждения, оружия против Украины или кого бы то ни было в Европе», – заявил Блинкен.