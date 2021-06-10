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В России заявили, что завтра начнут заполнять газом «Северный поток – 2»

10 июня 2021, 19:45

В России заявили, что завтра начнут заполнять газом «Северный поток – 2»

Морская часть первой нитки газопровода «Северный поток – 2» технически завершена. Заполнение трубы газом начнется 11 июня, сообщает российский ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream 2 AG.

Как уточняется, 4 июня закончили укладывать трубы, а сегодня, 10 июня, соединили между собой уложенные со стороны Германии и России морские секции газопровода. С 11 июня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом.

В Nord Stream 2 AG добавляют, что необходимые пусконаладочные работы на первой нитке газопровода будут осуществлены «в течение следующих нескольких месяцев».

При этом продолжается укладка труб морской части второй нитки газопровода.

Министерство финансов США добавило в санкционный список ряд компаний и судов, связанных с реализацией проекта «Северный поток – 2». Однако ключевая компания-оператор проекта Nord Stream – 2 AG в списке отсутствует.

Президент Украины Владимир Зеленский в этой связи заявил, что если США послабят свою позицию по «Северному потоку – 2», это будет «проигрыш США и лично президента Джо Байдена».

Верховная Рада Украины на заседании 21 мая приняла обращение к США относительно введения санкций за строительство газопровода «Северный поток – 2». Парламент призвал Палату представителей и Сенат Конгресса США остановить строительство газопровода путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream – 2 AG.

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