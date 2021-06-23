Минобороны Британии отрицает, что Россия стреляла в сторону их эсминца в Черном море

Министерство обороны Великобритании отрицает, что в сторону их эсминца Defender в Черном море были совершены предупредительные выстрелы со стороны России.



«Предупредительных выстрелов по военному кораблю Великобритании Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении Минобороны Великобритании в Twitter.



Ведомство полагает, что российские силы проводили учебные стрельбы в Черном море, о чем заранее предупредили морское сообщество.



Минобороны Великобритании не признает заявления РФ о том, что на пути следования эсминца Defender было произведено бомбометание.



Обновлено. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес добавил, что российские суда следили за проходом эсминца Defender и передали его экипажу информацию о проведении учений неподалеку. «Как является нормальным на этом маршруте, он вошел в признанный на международном уровне коридор разделения движения. Он безопасно покинул этот коридор в 09:45 по британскому времени (11:45 по Киеву)», — привел слова Уоллеса SkyNews.



Официальный спикер премьера Великобритании Бориса Джонсона заявил: «Неверно говорить, что по нему стреляли или что корабль находился в российских водах. Defender выбирал самый прямой и международно-признанный маршрут между Украиной и Грузией». Он напомнил, что Великобритания не признает Крым частью России и продолжает отстаивать международный консенсус в том, что аннексия полуострова является незаконной.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент доказывает агрессивную и провокационную политику России, которая представляет угрозу для Украины и ее союзников.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что их пограничные сторожевые корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу эсминца Великобритании Defender у берегов аннексированного Крыма. После этого российский истребитель якобы выполнил бомбометание по курсу британского эсминца. В российском ведомстве утверждают, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае «нарушения государственной границы РФ».