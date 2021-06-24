На Донбассе растет количество обстрелов в сутки

В среду, 23 июня, незаконные вооруженные формирования 22 раза открыли огонь в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. С начала текущих суток четверга, 24 июня, было 4 обстрела, сообщили в пресс-центре штаба ООС.



В среду украинские позиции были обстреляны из разных видов оружия: артиллерийские системы 122-го калибра, минометы 120-го и 82-го калибров, станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберных пулеметы и стрелковое оружие.



В четверг утром по позициям ВСУ стреляли из минометов 82-го и 120-го калибров. Под обстрелы попали Пивденное, Шумы, Новгородское.



Кроме того, вблизи Авдеевки беспилотный летательный аппарат типа «Mavic» пытался пролететь над позициями украинских подразделений, но операция была провалена. Также не удалось пролететь беспилотнику «Орлан-10» недалеко от Песок.



В незаконных вооруженных формированиях «ДНР» за вчерашний день сообщили об обстрелах Широкой Балки, Красного Партизана, Новоласпы, Озеряновки, Минерального и окраин Донецка. Вечером сообщили о миномётном обстреле газопровода низкого давления по улице Новороссийской.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 21 июня 2021-го зафиксировала не менее 36 494 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.