Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе растет количество обстрелов в сутки

24 июня 2021, 08:28

На Донбассе растет количество обстрелов в сутки

В среду, 23 июня, незаконные вооруженные формирования 22 раза открыли огонь в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. С начала текущих суток четверга, 24 июня, было 4 обстрела, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В среду украинские позиции были обстреляны из разных видов оружия: артиллерийские системы 122-го калибра, минометы 120-го и 82-го калибров, станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберных пулеметы и стрелковое оружие.

В четверг утром по позициям ВСУ стреляли из минометов 82-го и 120-го калибров. Под обстрелы попали Пивденное, Шумы, Новгородское.

Кроме того, вблизи Авдеевки беспилотный летательный аппарат типа «Mavic» пытался пролететь над позициями украинских подразделений, но операция была провалена. Также не удалось пролететь беспилотнику «Орлан-10» недалеко от Песок.

В незаконных вооруженных формированиях «ДНР» за вчерашний день сообщили об обстрелах Широкой Балки, Красного Партизана, Новоласпы, Озеряновки, Минерального и окраин Донецка. Вечером сообщили о миномётном обстреле газопровода низкого давления по улице Новороссийской.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 21 июня 2021-го зафиксировала не менее 36 494 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

Еще по теме

Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:35
Пушилин встретился с россиянином Юрченко, который теперь управляет заводами ОРДЛО
11:42
Пожар на донецкой шахте: «ДНР» утверждает, что был обстрел
11:25
«ДНР» сообщила о 10 новых смертях от коронавируса, «ЛНР» — о четырех
08:53
Пункт пропуска под Донецком снова откроют на один день
22:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 июня
16:45
Обналичивали украинские пенсии: «ЛНР» задержала пытавшихся ввезти через «границу» более 175 тысяч долларов
13:49
«Высыпали в тарелку порох и подожгли». Двое взрослых и ребенок пострадали от взрыва в Снежном
12:04
«ДНР» выявила еще 206 заболевших ковидом. Умерли 8 человек
11:33
«Заместителю мэра» Луганска сообщили о подозрении в сепаратизме
09:14
«ЛНР» сообщила о еще четырех умерших от коронавируса
22:48
Борьба за сохранение парка в Донецке: строительство церкви разрешил «мэр» при «ДНР»
20:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 июня
16:29
Предвыборное послабление: Правозащитник рассказал, зачем «Л-ДНР» открыли внутреннюю «границу»
14:16
«Л-ДНР» упростили оформление российского СНИЛС и регистрации на портале госуслуг РФ перед выборами в Госдуму
10:45
ОБСЕ рассказала о новых минах в ОРДЛО
все новости
13:52
СНБО рекомендовал вернуть ПЦР-тестирование на КПВВ из-за распространения «индийского» штамма коронавируса
13:35
Пушилин встретился с россиянином Юрченко, который теперь управляет заводами ОРДЛО
13:16
Меркель требует скоординированной реакции ЕС на российские гибридные атаки
12:56
Заболеваемость коронавирусом в России растет
12:43
СБУ пришли с обысками в дом и офис Медведчука
12:13
МИД Украины высказался против возобновления саммитов ЕС-Россия
11:42
Пожар на донецкой шахте: «ДНР» утверждает, что был обстрел
11:36
В мариупольском кафе стреляли — произошла драка
11:25
«ДНР» сообщила о 10 новых смертях от коронавируса, «ЛНР» — о четырех
09:49
Ермак обсудил с Нуланд Донбасс и визит Зеленского в Вашингтон
09:37
На Донетчине от ковида умерли еще три человека
08:53
Пункт пропуска под Донецком снова откроют на один день
08:50
Киркорова внесли в список людей, которые угрожают нацбезопасности Украины
08:28
На Донбассе растет количество обстрелов в сутки
08:15
Более 900 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
все новости
ВИДЕО
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
19 июня, 23:20
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция