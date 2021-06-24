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Киркорова внесли в список людей, которые угрожают нацбезопасности Украины

24 июня 2021, 08:50

Киркорова внесли в список людей, которые угрожают нацбезопасности Украины

Российский певец Филипп Киркоров внесен в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Об этом сообщило министерство культуры и информационной политики.

Такое решение основывается на письме от Службы безопасности Украины, которое Минкульт получил 11 июня.

Приказ о внесении Киркорова в перечень выдали 22 июня.

В министерстве пояснили, что процедура автоматическая, поэтому оно не принимает решения включать или нет отдельных лиц в перечень.

Наличие артиста в «черном списке» означает запрет показа на телевидении программ с его участием.

Киркоров называл украинский Крым «российским» и незаконно посещал полуостров.

У российского певца есть звание Народного артиста Украины.

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Филипп Киркоров

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