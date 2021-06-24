Киркорова внесли в список людей, которые угрожают нацбезопасности Украины

Российский певец Филипп Киркоров внесен в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Об этом сообщило министерство культуры и информационной политики.



Такое решение основывается на письме от Службы безопасности Украины, которое Минкульт получил 11 июня.



Приказ о внесении Киркорова в перечень выдали 22 июня.



В министерстве пояснили, что процедура автоматическая, поэтому оно не принимает решения включать или нет отдельных лиц в перечень.



Наличие артиста в «черном списке» означает запрет показа на телевидении программ с его участием.



Киркоров называл украинский Крым «российским» и незаконно посещал полуостров.



У российского певца есть звание Народного артиста Украины.