Зеленский ввел санкции против российских банков на территории ОРДЛО и Крыма

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня о применении санкций в отношении 55 банков и трех человек. Указ №264/2021 опубликован на сайте Офиса президента сегодня, 24 июня.



Санкции введены против супругов-россиян, которые являются учредителями «Севастопольского морского банка», и уроженца Симферополя, сотрудника так называемого «Управления Федеральной службы судебных приставов» в оккупированном Крыму.



Также санкции введены против банков в России и на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.



В частности, под санкции попали «Сбербанк России», «Газпром Банк», так называемые «Центральный республиканский банк ДНР» и «Государственный банк ЛНР», «Севастопольский морской банк», «Банк Москвы» и другие.



Для всех предусмотрены схожие ограничения на три года, которые включают: блокировку активов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг).