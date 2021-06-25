Задержанных в Минске Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели под домашний арест

Задержанных в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Об этом в комментарии русской службе ВВС сообщили родители активистов.



По их словам, в настоящее время Протасевич и Сапега живут на разных съемных квартирах в Минске. Отчим Сапеги Сергей Дудич отметил, что для родственников перевод Софьи Сапеги и Романа Протасевича под домашний арест стал неожиданностью.



Со своей стороны отец Романа Протасевича Дмитрий сказал, что ему трудно комментировать происходящее - адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье, и родители сына еще не видели.



«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял... Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе», — сказал он.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.



Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России Софья Сапега.