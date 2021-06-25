Украина получит 350 млн долларов кредита в рамках соглашения со Всемирным банком

Кабинет министров Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов», — отметил он.



По словам премьер-министра, эти средства также помогут реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.



Как уточнил Министерство финансов, решение о предоставлении такого кредита Украине Совет директоров ВБ принял в июне 2020 года.



«Средства в размере 350 млн долларов (за исключением одноразовой комиссии в 875 тысяч долларов) будут перечислены в общий фонд госбюджета и будут использованы в том числе для противодействия COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.