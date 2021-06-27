«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
В Донецке местные жители борются против строительства храма в парке «Гулливер», что значит стена с отдельными территориями Донбасса и построят ли ее, зачем Россия раздает СНИЛСы? Об этом — в дайджесте «Новостей Донбасса».
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