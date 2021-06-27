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«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►

27 июня 2021, 21:25

«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►

В Донецке местные жители борются против строительства храма в парке «Гулливер», что значит стена с отдельными территориями Донбасса и построят ли ее, зачем Россия раздает СНИЛСы? Об этом — в дайджесте «Новостей Донбасса».

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14:26
«ДНР» заявила о 22 новых случаях ковида и 12 смертях
13:08
Боевики ограничивают передвижение миссии ОБСЕ на юге Донетчины
11:40
«ЛНР»: За сутки зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом
11:14
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