На Донетчине 13 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

Тринадцать населенных пунктов в Донецкой области остаются без энергоснабжения в результате сильных дождей, ветра и грозы. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



В целом из-за непогоды были обесточены 109 населенных пунктов в шести областях Украины.



Без электричества остаются 37 населенных пунктов в Сумской области, 33 — в Днепропетровской, 12 — в Запорожской, по 7 — в Киевской и Черниговской. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.



По состоянию на воскресенье в стране обесточенными были 393 населенных пункта в восьми областях.



По данным Укргидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт продолжит перемещаться в восточные области.