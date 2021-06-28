В Минагро рассказали, как защитят рынок продажи земли от представителей «Л-ДНР» и россиян

Законодательством предусмотрена защита от возможных попыток приобрести украинскую землю со стороны представителей группировок «ЛНР» и «ДНР», а также россиян. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.



«В законе есть ограничители — есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, будут оформлять сделки через украинцев, мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю», — сказал Высоцкий.



Замминистра отметил, что законом о рынке земли запрещена продажа земли иностранцам, но граждане России могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев. Для этого перед оформлением сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель.



«Если будет момент обхода, то есть договорились с какими-то украинцами, живущими на нашей территории (украинский паспорт, но деньги оттуда), здесь первым моментом будет контроль — откуда деньги. Это надо будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили, и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли», — сообщил замминистра.



По словам Высоцкого, открытые реестры помогут отслеживать попытки незаконного приобретения земли не только правоохранителям, но и самым украинцам.



Законопроект об открытии рынка земли был принят ночью 31 марта 259 голосами. Согласно ему, право собственности на земельные участки сельхозназначения площадью до 100 гектаров могут покупать исключительно граждане Украины.



С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли. Запрещена продажа государственных и коммунальных земель.