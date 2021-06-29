«ЛНР» повышает тарифы на коммунальные услуги с 1 июля

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории с 1 июля состоится повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Соответствующее решение приняло «правительство ЛНР».



Установлена максимальная величина роста тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг для населения, бюджетных организаций и субъектов хозяйствования. Так, на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий — 33%; услуги по обращению с бытовыми отходами — 50%; на услуги по централизованному отоплению — 16%; на централизованное снабжение горячей водой — 20%.



В тоже время конкретные размеры тарифов на услуги по содержанию жилья для каждого дома и по обращению с бытовыми отходами во втором полугодии 2021 года будут устанавливаться распоряжениями «администраций» городов и районов.



С 1 июля изменятся тарифы для населения и за потребленную электроэнергию. Увеличение цены на электроэнергию в среднем составит от 12 до 21 копейки за 1 кВт*час в зависимости от объемов ее потребления.



Кроме этого, на 4% повышается цена на газ для теплоснабжающих предприятий, однако тарифы на природный газ для населения и субъектов хозяйствования остаются неизменными.



Ранее о повышении тарифов заявили и на подконтрольной группировке «ДНР» территории.