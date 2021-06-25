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«ДНР» повысит тарифы на коммунальные услуги с 1 июля

25 июня 2021, 17:00

«ДНР» повысит тарифы на коммунальные услуги с 1 июля

На подконтрольной группировке «ДНР» территории с 1 июля состоится повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Соответствующее решение приняло «правительство ДНР».

Так, с 1 июля будут действовать новые тарифы:

  • на водоснабжение — 21,20 руб. за кубометр;
  • на услугу централизованного отопления — 12,51 руб. за квадратный метр в месяц на протяжении всего года;
  • на горячее водоснабжение — 65,82 руб. за кубометр;
  • на электрическую энергию — 1,20 руб. в случае потребления до 150 кВт⋅ч, от 150 до 800 кВт⋅ч — 1,63 руб.

Кроме того, установлен предельный индекс изменения тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по вывозу твердых бытовых отходов в размере 1,1.

Стоимость природного газа и тариф на водоотведение остаются без изменений.

Как сообщается, в среднем общее увеличение стоимости «коммунальной квитанции» составит порядка 17%.

При этом ранее «ДНР» объявила, что с 1 июля повысит размер пенсий тоже 17%.

Предыдущее повышение тарифов на услуги ЖКХ в ОРДО произошло 1 февраля 2021 года.

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