«ДНР» повысит тарифы на коммунальные услуги с 1 июля

На подконтрольной группировке «ДНР» территории с 1 июля состоится повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Соответствующее решение приняло «правительство ДНР».
Так, с 1 июля будут действовать новые тарифы:
Кроме того, установлен предельный индекс изменения тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по вывозу твердых бытовых отходов в размере 1,1.
Стоимость природного газа и тариф на водоотведение остаются без изменений.
Как сообщается, в среднем общее увеличение стоимости «коммунальной квитанции» составит порядка 17%.
При этом ранее «ДНР» объявила, что с 1 июля повысит размер пенсий тоже 17%.
Предыдущее повышение тарифов на услуги ЖКХ в ОРДО произошло 1 февраля 2021 года.