Украина вышла в 1/4 финала Евро, обыграв Швецию

Сборная Украины обыграла сборную Швеции и впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
Счет в матче на 27-й минуте открыл Александр Зинченко. Шведы сравняли на 43-й минуте после гола Эмиля Форсберга.
Во втором тайме команды голов не забивали. Игра перешла в экстратаймы.
На 99-й минуте Швеция осталась в меньшинстве — красную карточку получил Маркус Даниэльссон за грубую игру против Артема Беседина, который находился на поле только 8 минут. Украинского нападающего пришлось заменить из-за травмы.
Украинцы смогли воспользоваться численным преимуществом в самом конце второго экстратайма. Решающий гол на 121-й минуте забил вышедший на замену Артем Довбик. Это его дебютный мяч за сборную.
How to score your first goal for Ukraine, by Artem Dovbyk!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021
How did you react to THIS winner?#EURO2020 pic.twitter.com/5vflbzvBp6
В четвертьфинале Украина сыграет с Англией 3 июля в Риме.