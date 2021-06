Украина вышла в 1/4 финала Евро, обыграв Швецию

Сборная Украины обыграла сборную Швеции и впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.



Счет в матче на 27-й минуте открыл Александр Зинченко. Шведы сравняли на 43-й минуте после гола Эмиля Форсберга.



Во втором тайме команды голов не забивали. Игра перешла в экстратаймы.



На 99-й минуте Швеция осталась в меньшинстве — красную карточку получил Маркус Даниэльссон за грубую игру против Артема Беседина, который находился на поле только 8 минут. Украинского нападающего пришлось заменить из-за травмы.



Украинцы смогли воспользоваться численным преимуществом в самом конце второго экстратайма. Решающий гол на 121-й минуте забил вышедший на замену Артем Довбик. Это его дебютный мяч за сборную.

