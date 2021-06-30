Более 600 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 29 июня, в Украине выявили 633 случаев заражения коронавирусом, что на 451 случай больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 294 человека, а 40 умерли.



Об этом сообщили в министерствое здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 235 096 человек. Из них выздоровели 2 166 668 пациентов, а 52 340 человек умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.



Вчера провели 46 064 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.