Путин назвал руководство Украины «явно недружественным», но от встречи с Зеленским не отказывается

Президент Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство Украины является «явно недружественным» к России. Такое мнение он высказал в ходе «прямой линии».



При этом Путин подчеркнул, что не считает недружественным народ Украины. «Мы единое целое. Вот сегодняшнее руководство явно недружественное к нам», — сказал он.



Примером таких действий украинской власти он назвал законопроект президента Владимира Зеленского о коренных народах Украины. Путина возмутило то, что в этом законе не упоминаются «русские люди» в качестве коренного народа.



При этом такое высказывание можно расценить, как манипуляцию. Украинский законопроект направлен исключительно на защиту коренных народов Крыма. В России подобный закон был принят еще в 1999 году, он называется «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».



Также Путин упрекнул украинскую власть за арест его кума, нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.



Также президент РФ прокомментировал возможность встречи с президентом Украины. Путин считает, что Зеленский «отдал свою страну под полное внешнее управление», но все же допустил встречу.



«О чем разговаривать? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч такого рода. Надо только понять, о чем говорить», — резюмировал президент России.