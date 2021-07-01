Жара и очередь. Как работает КПВВ «Станица Луганская» летом ►

Обливаются потом и прячутся под зонтиками и навесами — так пересекают линию соприкосновения в Станице Луганской. Из-за отмены обязательной двухнедельной самоизоляции и тестирования на коронавирус, там образовались очереди. Если еще неделю назад желающих проехать было 2500, то сейчас — около 4000. На градуснике +35 градусов. Но, несмотря на аномальную жару, люди спешат решить свои дела на подконтрольной Украине территории, пока правила опять не поменяли. Подробности — в репортаже «Новостей Донбасса» с КПВВ.