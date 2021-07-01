«Не один народ»: Зеленский высказался об украинцах и россиянах

Президент Украины Владимир Зеленский не считает россиян и украинцев одним народом. Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего — у нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии», — сказал он.



По словам главы государства, если бы украинцы и россияне были одним народом, «то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг».



Он также добавил, что, «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами».



«Цель у нас действительно должна быть одна: закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что: невозможно одновременно говорить о "едином народе" и открыто захватывать наши территории, продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно», — резюмировал президент.

В среду, 30 июня, президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что считает россиян и украинцев единым народом.



«Я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ. Я считаю, что мы вообще один народ», — сказал он.