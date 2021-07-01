Генпрокурор Венедиктова взяла «департамент войны» под свое руководство

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала под свое руководство департамент, который расследует преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Офиса генпрокурора 30 июня.



Днем ранее, 29 июня, Венедиктова забрала его у своего заместителя Гюндуза Мамедова и передала другому заместителю Максиму Якубовскому.



В приказе предлагается добавить к руководству и вопросам, которые генпрокурор оставляет за собой, этот департамент, который расследует преступления в условиях войны.



Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта создали в 2019 году. Он занимается расследованием преступлений, которые посягают на основы национальной безопасности Украины, неприкосновенность государственных границ, и преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.



Этот же департамент сотрудничает с Международным уголовным судом по преступлениям России, а также сопровождает расследование дела в отношении организации «Украинский выбор», которую возглавляет Виктор Медведчук.



Издание «Бабель» пишет, что Венедиктова могла забрать департамент у Якубовского из-за конфликта интересов. С 2012 до 2014 года Якубовский работал в экспертном центре, который создали при «Украинском выборе» Медведчука. А именно это «департамент войны» и расследует дело об «Украинском выборе».