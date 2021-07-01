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Долги по зарплате на Донетчине составляют более 646 миллионов гривен

01 июля 2021, 13:59

Долги по зарплате на Донетчине составляют более 646 миллионов гривен

В Донецкой области задолженность по заработной плате составляет 646,2 млн грн. Такую цифру озвучил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на совещании с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщает пресс-служба ОГА.

По его словам, критическая ситуация сложилась на угледобывающих предприятиях. Задолженность по зарплате перед работниками государственных шахт на сегодня составляет 153,1 млн грн.

Кириленко отметил, что Донецкая ОГА неоднократно обращалась в центральные органы власти по поводу выделения дополнительных средств на зарплату шахтерам, а также увеличения расходов по программе «Реструктуризация угольной отрасли» для полной выплаты заработной платы горнякам до конца 2021 года.

Кроме того, глава ОГА рассказал о ситуации с задолженностью в сфере медицины и на других предприятиях-должниках, в частности Константиновском ГНПП «Кварсит», ГП «Научно-исследовательский институт высоких напряжений», «Компания "Вода Донбасса"».

Кириленко уточнил, что 80% задолженности по оплате труда на жизненно важном для региона предприятии «Вода Донбасса» составляют долги, которые накопились на оккупированной территории. Глава области попросил содействия премьер-министра в решении этой комплексной проблемы.

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