Суд приговорил сотрудника СБУ к 12 годам тюрьмы за убийство жителя Авдеевки

Краматорский городской суд признал виновным сотрудника Службы безопасности Украины Вадима Федорчука в убийстве жителя Авдеевки Владимира Еремина и приговорил его к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Валенитин Рыбин.



Кроме того, суд постановил лишить Федорчука звания подполковника и взять его под стражу.





Решение суда может быть обжаловано.



Судебный процесс длился более четырех лет.

Замученный до смерти 43-летний житель Авдеевки Владимир Еремин был найден мертвым 10 марта 2017 года в лесополосе в 12 километрах от города.



В убийстве, совершенном с особой жестокостью, заподозрили сотрудника СБУ Вадима Федорчука. Свидетели убийства — военнослужащие одного из подразделений — рассказали, что они с Федорчуком пили спиртное, после этого «занялись» розыском людей, которые сбывают наркотики. По информации следствия, сотрудник СБУ остановил на улице первого встречного, которым оказался Еремин. Подозреваемый обвинил мужчину в торговле наркотиками и силой посадил в свой автомобиль. Военные его сопровождали. Жителя Авдеевка жестоко избили, применяли пытки, что привело к смерти мужчины.



Свидетели-военнослужащие позже заявили, что показания из них «выбили» с использованием насилия. Это отрицают сотрудники полиции и военной прокуратуры.



13 января 2020 года в ходе очередного заседания в суде Краматорска коллегия судей взяла самоотвод, рассмотрение дела начали сначала.



На заседании в феврале 2020 года суд постановил отстранить Федорчука от службы в СБУ на два месяца. В июне того года суд разрешил майору вернуться к службе.