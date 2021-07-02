Нардепы требуют, чтобы женщины-военнослужащие участвовали в военном параде без каблуков

Подготовка к параду. Фото: Армия.Inform

Группа народных депутатов Украины 2 июля выступила в Раде с требованием изменить условия проведения военного парада по случаю 30-летия независимости Украины. Их возмутило то, что во время парада женщины-военнослужащие должны будут маршировать на каблуках.



По мнению ряда народных депутатов, среди которых как женщины, так и мужчины, марширование на каблуках унижает честь и достоинство женщин-военнослужащих.



Народный депутат Украины, член политической партии «ВО Батькивщина» Елена Кондратюк выступила с предложением к парламентариям провести служебное расследование и выяснить, кто принял такое решение. Также она требует выяснить, сколько денег было потрачено на закупку этой обуви и публично извиниться за унижение женщин.



Депутат добавила, что сегодня в ВСУ служат более 31 тысячи женщин. Более 4 100 женщин – офицеры. Статус участниц боевых действий получили более 13 тысяч женщин.

Подготовка к параду. Фото: Армия.Inform

Как сообщает «Армия.Inform», в праздничном параде 24 августа в Киеве примут участие курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Преподаватель института, майор Евгений Балабушка рассказал, что репетиция и тренировки строевого женщин на каблуках проходят дважды в день.



«В этом году, насколько мне известно, они впервые будут идти в парадной форме без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви», – заявил он.



В 2019 и 2020 годах в Украине не проводились масштабные военные парады, посвященные ко Дню независимости.