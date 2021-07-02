Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

COVID-сертификаты в Украине: Кабмин установил, какими они будут

02 июля 2021, 12:55

COVID-сертификаты в Украине: Кабмин установил, какими они будут

В Украине COVID-сертификат будет выдаваться на основании полного курса вакцинации от коронавируса, отрицательного результата тестирования или факта выздоровления.

Соответствующее постановление Кабмина от 29 июня обнародовано на сайте правительства.

Сформировать сертификат можно сразу после внесения в центральную базу данных о последней дозе вакцины или после получения отрицательного результата тестирования на COVID-19, а также (при выздоровлении от COVID-19) на 14-й день после даты забора биоматериала для тестирования, результат которого положительный.

Согласно тексту документа, каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код. COVID-сертификат после формирования будет выдаваться в портале «Дия».

Как отмечается, COVID-сертификат и его копия в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

При этом в Украине будут выдаваться международные и внутренние сертификаты, а также будут использоваться иностранные сертификаты: они формируются и выдаются уполномоченным учреждением иностранного государства, с которым Украина заключила международный договор о взаимном признании.

В международном сертификате будут содержаться следующие данные: фамилия, имя владельца на украинском языке и латинскими буквами; дата рождения владельца; информация о болезни; данные о вакцинации/тесте/выздоровлении; уникальный номер сертификата; срок действия сертификата; государство, выдавшее сертификат; информация об уполномоченном учреждении.

Во внутреннем сертификате будут данные: фамилия, имя владельца на украинском языке; дата рождения владельца; уникальный номер сертификата; дата окончания срока действия сертификата.

С целью визуальной идентификации владельца внутреннего сертификата в мобильном приложении портала «Дия» вместе с фамилией и именем владельца сертификата, конечной датой срока его действия отображается оцифрованное изображение его лица, содержащееся в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

Согласно документу, срок действия сертификата при выздоровлении от COVID-19 составляет 180 дней от даты забора материалов, давшие положительный результат тестирования на COVID-19 (для международного, внутреннего и иностранного сертификата). При вакцинации – 180 дней со дня введения последней дозы вакцины в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19 (для внутреннего и иностранного сертификатов). При отрицательном результате тестирования – 72 часа начиная от часа забора материалов для анализа 19 (для внутреннего и иностранного сертификата).

Подчеркивается, что COVID-сертификат не выдается в случае отсутствия однозначного согласия на передачу и распространение персональных, в частности медицинских данных, а также, если данные, необходимые для формирования сертификата, отсутствуют.

Кроме того, можно получить один или более COVID-сертификатов в соответствии со сведениями, которые содержатся и поступают из центральной базы данных, и в соответствии с клиническими критериями формирования и использования COVID-сертификатов.

В течение месяца Минздрав совместно с Минцифры обязаны разработать правила подтверждения и образец сертификата. Министерству иностранных дел поручено обеспечить внесение данных о возможности использования COVID-сертификата для пересечения государственной границы иностранных государств к интерактивному ресурсу для отображения особенностей въезда в эти государства.

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус covid-сертификаты

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:11
«ДНР» сообщила о 158 новых заболевших и 14 умерших от ковида, «ЛНР» — о 24 пациентах
08:50
Дети сожгли на камеру футболку «Народной дружины ДНР», теперь они извиняются
21:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июля
20:02
Пушилин уверяет, что российскую вакцину от коронавируса завезут в ОРДО в ближайшее время
16:05
Вакцинация жителей ОРДО у КПВВ: Привился пока только один человек
13:05
Украина не будет усиливать меры на КПВВ Донбасса: самоизоляция и тест не нужны
12:10
На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли еще 10 человек
10:42
«ЛНР»: Еще 20 заболевших двое умерших от коронавируса
08:43
Жара и очередь. Как работает КПВВ «Станица Луганская» летом ►
21:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июня
21:17
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в пятницу
16:55
«ДНР» передала Харцызский трубный завод в «государственное управление»
15:53
Путин сообщил, сколько Россия передала доз вакцины в ОРДЛО
11:49
«ДНР» сообщила о 129 новых случаях ковида и 11 смертях
11:17
«ЛНР»: Непогода оставила без электроэнергии более 5,3 тысяч абонентов
все новости
14:21
Россия вывела в море почти весь Черноморский флот для противодействия Sea Breeze – разведка
14:09
Резников предупредил об «экологической катастрофе» на Донбассе
13:49
В Кремле заявили, что никакой подготовки встречи Путина и Зеленского не ведется. В ОП отреагировали
13:25
На Луганщине за сутки выявили всего 9 заболевших COVID-19
13:11
«ДНР» сообщила о 158 новых заболевших и 14 умерших от ковида, «ЛНР» — о 24 пациентах
12:55
COVID-сертификаты в Украине: Кабмин установил, какими они будут
12:30
Въезд в Украину по новым правилам: сколько человек уже сдали тесты
10:56
Нардепы требуют, чтобы женщины-военнослужащие участвовали в военном параде без каблуков
10:48
В Украине прививку от коронавируса сделали уже два миллиона человек
09:56
Коронавирус на Донетчине: Еще трое умерших и 39 заразившихся
08:54
На Донбассе стреляют с начала суток
08:50
Дети сожгли на камеру футболку «Народной дружины ДНР», теперь они извиняются
08:14
Почти 700 случаев COVID-19 выявили в Украине за сутки
23:21
Прокурора в деле MH17 лишили доступа к гостайне
21:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июля
все новости
ВИДЕО
Жара и очередь. Как работает КПВВ «Станица Луганская» летом ►
01 июля, 08:43
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
27 июня, 21:25
Смена Курченко на Юрченко. «ДНР» не пропускают детей через КПВВ. Донбасс сегодня ►
26 июня, 21:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция