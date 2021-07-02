COVID-сертификаты в Украине: Кабмин установил, какими они будут

В Украине COVID-сертификат будет выдаваться на основании полного курса вакцинации от коронавируса, отрицательного результата тестирования или факта выздоровления.



Соответствующее постановление Кабмина от 29 июня обнародовано на сайте правительства.



Сформировать сертификат можно сразу после внесения в центральную базу данных о последней дозе вакцины или после получения отрицательного результата тестирования на COVID-19, а также (при выздоровлении от COVID-19) на 14-й день после даты забора биоматериала для тестирования, результат которого положительный.



Согласно тексту документа, каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код. COVID-сертификат после формирования будет выдаваться в портале «Дия».



Как отмечается, COVID-сертификат и его копия в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.



При этом в Украине будут выдаваться международные и внутренние сертификаты, а также будут использоваться иностранные сертификаты: они формируются и выдаются уполномоченным учреждением иностранного государства, с которым Украина заключила международный договор о взаимном признании.



В международном сертификате будут содержаться следующие данные: фамилия, имя владельца на украинском языке и латинскими буквами; дата рождения владельца; информация о болезни; данные о вакцинации/тесте/выздоровлении; уникальный номер сертификата; срок действия сертификата; государство, выдавшее сертификат; информация об уполномоченном учреждении.



Во внутреннем сертификате будут данные: фамилия, имя владельца на украинском языке; дата рождения владельца; уникальный номер сертификата; дата окончания срока действия сертификата.



С целью визуальной идентификации владельца внутреннего сертификата в мобильном приложении портала «Дия» вместе с фамилией и именем владельца сертификата, конечной датой срока его действия отображается оцифрованное изображение его лица, содержащееся в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).



Согласно документу, срок действия сертификата при выздоровлении от COVID-19 составляет 180 дней от даты забора материалов, давшие положительный результат тестирования на COVID-19 (для международного, внутреннего и иностранного сертификата). При вакцинации – 180 дней со дня введения последней дозы вакцины в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19 (для внутреннего и иностранного сертификатов). При отрицательном результате тестирования – 72 часа начиная от часа забора материалов для анализа 19 (для внутреннего и иностранного сертификата).



Подчеркивается, что COVID-сертификат не выдается в случае отсутствия однозначного согласия на передачу и распространение персональных, в частности медицинских данных, а также, если данные, необходимые для формирования сертификата, отсутствуют.



Кроме того, можно получить один или более COVID-сертификатов в соответствии со сведениями, которые содержатся и поступают из центральной базы данных, и в соответствии с клиническими критериями формирования и использования COVID-сертификатов.



В течение месяца Минздрав совместно с Минцифры обязаны разработать правила подтверждения и образец сертификата. Министерству иностранных дел поручено обеспечить внесение данных о возможности использования COVID-сертификата для пересечения государственной границы иностранных государств к интерактивному ресурсу для отображения особенностей въезда в эти государства.