ООН: Порядка 4 тысяч задержанных на Донбассе стали жертвами жестокого обращения

Около 4 тысяч человек из числа задержанных в связи с конфликтом на Донбассе стали жертвами жестокого обращения и пыток с 2014 года до конца апреля 2021 года. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, который был представлен 2 июля.



«По оценкам УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека), общее количество лиц, задержанных в связи с конфликтом, которые стали жертвами пыток и жестокого обращения, с 2014 по 2021 год составляет около 4000 человек (3400 мужчин и приблизительно 600 женщин), в том числе примерно 340 жертв сексуального насилия», — отмечается в докладе.



Так, примерно 1500 случаев были совершены представителями украинских правоохранительных органов и около 2500 — вооруженными группами и другими акторами на территории, контролируемой группировками «ДНР» и «ЛНР».



При этом в ООН указали, что после 2016 количество случаев пыток или жестокого обращения уменьшилось по обе стороны линии соприкосновения. Несмотря на это, произвольные задержания, пытки и жестокое обращение продолжаются по обе стороны конфликта и носят системный характер в некоторых местах содержания под стражей на территории, контролируемой «Л-ДНР».



Как на территории, которую контролирует правительство Украины, так и на территории, контролируемой самопровозглашенными «республиками», пытки и жестокое обращение, в том числе сексуальное насилие, связанное с конфликтом, применялись чтобы заставить жертв признаться или предоставить информацию, или для унижения и запугивания, вымогательства денег и имущества.



Согласно докладу, с украинской стороны такие нарушения совершались Службой безопасности Украины, а также добровольческими батальонами на начальных этапах конфликта. На территории, контролируемой «ДНР» и «ЛНР», главными нарушителями были разные вооруженные группы, а в дальнейшем — члены «министерств государственной безопасности».



В докладе подчеркивается повсеместная безнаказанность нарушителей из-за нехватки эффективных расследований по заявлениям о своевольных задержаниях, пытках и жестоком обращении, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом. Это означает, что право жертв на средства правовой защиты и возмещения ущерба остается преимущественно нереализованным.



Составители доклада также дали рекомендации правительству Украины, «Л-ДНР» и международному сообществу относительно необходимых мер для прекращения нарушений, обеспечения ответственности и предотвращения нарушений в будущем.



В частности, в докладе содержится призыв к украинскому правительству эффективно и оперативно расследовать дела, независимо от принадлежности вероятных нарушителей, а также внедрить эффективные механизмы правовой защиты для жертв. Также содержится призыв к самопровозглашенным «республикам» немедленно освободить всех произвольно задержанных лиц; обращаться со всеми лицами, лишенными свободы, гуманно и в соответствии с международными стандартами в области прав человека и гуманитарного права; предоставить беспрепятственный конфиденциальный доступ УВКПЧ и другим независимым международным наблюдателям ко всем местам содержания под стражей, в частности, к «Изоляции».