Беспилотник ОБСЕ потерпел крушение из-за помех сигналу

Наблюдатели миссии ОБСЕ 29 июня потеряли контроль над беспилотником вследствие глушения у Степановки Донецкой области. Впоследствие аппарат разбился. Об этом сообщается в отчете миссии.



Патруль миссии пытался совершить посадку аппарата на базе в Степановке около 23:35, когда помехи сигналу привели к потере контроля над БПЛА.



«Через несколько минут аппарат стал неконтролируемым и начал резко терять высоту с отметки примерно 50–100 футов. В 23:45 БПЛА упал в поле на расстоянии около 4 км к западо-северо-западу от базы. Впоследствии команда миссии зафиксировала пожар на месте падения летательного аппарата», — говорится в отчете.



Утром 30 июня патруль СММ прибыл на место падения БПЛА и зафиксировал, что корпус аппарата разрушен, однако наблюдателям удалось изъять систему видеонаблюдения и внешний GPS-трекер.