Путин поговорил с Макроном: Обсудили и Украину

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили ситуацию в Ливии, Карабахе, а также в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



«Путин и Макрон высказались за активизацию переговорного процесса на юго-востоке Украины, они отметили, что принятые в Минске документы остаются безальтернативным способом урегулирования конфликта», — говорится в сообщении.



В коммюнике Елисейского дворца сообщается, что в разговоре с Путиным Эмманюэль Макрон напомнил значимость «нормандского формата», в рамках которого Франция и Германия выступают в качестве посредников, «чтобы Украина и Россия могли положить конец конфликту и найти решения».