В ОБСЕ рассказали о подробностях ранения троих человек в Славяносербске из-за взрыва

Наблюдатели миссии ОБСЕ узнали подробности ранения трех мужчин 22 мая в результате детонации взрывоопасных предметов возле неподконтрольного правительству Славяносербска Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



25 июня мужчина рассказал наблюдателям, что 22 мая он вместе с двумя друзьями рыбачил на реке Северский Донец, когда один из них наступил на предмет, который взорвался.



«По его словам, он побежал звать на помощь и услышал второй взрыв, когда его второй друг наступил на другой предмет. Он добавил, что возвращался, чтобы забрать свои вещи, когда сам наступил на предмет, который взорвался, поранив ему обе ноги (левую ногу пришлось ампутировать)», — говорится в отчете.



30 июня жена одного из пострадавших по телефону сообщила команде миссии, что 22 мая ее муж пошел на рыбалку недалеко от Славяносербска и что в результате детонации взрывоопасного предмета он получил ранения обеих ног, при этом правую ногу пришлось ампутировать.



24 мая медперсонал больницы в Луганске подтвердили наблюдателям, что 22 мая поступили трое мужчин — каждый из них лишился конечности и получил множественные ранения, соответствующие взрыву мины.



При этом медики отказались предоставлять дополнительную информацию, порекомендовав команде миссии обратиться к лицам, которым принадлежит фактический контроль.

Ранее в группировке «ЛНР» сообщили о том, что 22 мая, на берегу реки Северский Донец в районе Славяносербска трое местных жителей получили ранения в результате подрыва.