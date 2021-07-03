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Через КПВВ на Донбассе за неделю проехали 19 тысяч человек

03 июля 2021, 17:28

Через КПВВ на Донбассе за неделю проехали 19 тысяч человек

Через два украинских КПВВ за прошедшую неделю проехали более 19 тысяч человек. В Госпогранслужбе Украины отметили, что все украинские КПВВ были открыты на Донбассе, но из-за действий группировок «Л-ДНР» люди смогли проехать лишь через «Новотроицкое» и «Станицу Луганскую».  

Через «Новотроицкое» проехали 433 человек и 68 авто в сторону неподконтрольной части Донецкой области, а 610 человек и 99 авто выехали из Донецка.

Ежедневно люди могли пересечь лишь пешеходный КПВВ «Станица Луганская». По сравнению с предыдущей неделей пассажиропоток снизился на 30%. Всего военнослужащие Госпогранслужбы Украины пропустили на неподконтрольную территорию 9 469 человек, а на контролируемую территорию – 8 684 человека.

Также через КПВВ «Новотроицкое» и «Счастье» в сторону Донецка и Луганска проехали 8 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста.

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