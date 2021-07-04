Арестович: Ермак и Нуланд обсуждают привлечение США к переговорам по Донбассу

Привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата активно обсуждают глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».



«Это техническая возможность [привлечение США к переговорам по Донбассу]. Вопрос, скорее, состоит в следующем: будет ли достигнута принципиальная договоренность такого характера. Сейчас между Ермаком идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая была назначена в США главной по Украине», — сказал Арестович.



По его словам, результаты переговоров станут известны в августе, после визита Владимира Зеленского в Вашингтон.



Он отметил, что ему известно о контактах Нуланд с российским представителем в ТКГ Дмитрием Козаком и консультациях на высоком уровне политических советников.



«Чем они закончатся, будет ясно после встречи Зеленского с Байденом. Думаю, в августе будут новости», — добавил он.



Арестович также отметил, что готовятся предложения Байдену по расширению ТКГ.