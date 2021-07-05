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Сутки на Донбассе: Погиб украинский военный медик, один боец получил ранение

05 июля 2021, 08:51

Сутки на Донбассе: Погиб украинский военный медик, один боец получил ранение

За минувшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб военный медик, еще один военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В воскресенье от обстрела погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады Юрий Письменный с позывным «Феофан», уточняет пресс-служба бригады. 

Еще один военный получил осколочное ранение. Его госпитализировали, состояние здоровья — удовлетворительное.

По данным штаба, боевики вели огонь по позициям в районе Водяного, Авдеевки, Мирного, Березового, Тарамчука.

С начала текущих суток украинская сторона зафиксировала три обстрела в районе Авдеевки, Золотого-4, Песок.

В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что 4 июля ее позиции были обстреляны в районе Веселого, Григоровки, Ясного, Александровки, Еленовки. Также НВФ подчеркивает, что сегодня нарушения «режима тишины» произошли у Веселого и Григоровки.

Группировка «ЛНР» обстрелы не зафиксировала.

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