Сутки на Донбассе: Погиб украинский военный медик, один боец получил ранение

За минувшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб военный медик, еще один военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В воскресенье от обстрела погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады Юрий Письменный с позывным «Феофан», уточняет пресс-служба бригады.



Еще один военный получил осколочное ранение. Его госпитализировали, состояние здоровья — удовлетворительное.



По данным штаба, боевики вели огонь по позициям в районе Водяного, Авдеевки, Мирного, Березового, Тарамчука.



С начала текущих суток украинская сторона зафиксировала три обстрела в районе Авдеевки, Золотого-4, Песок.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что 4 июля ее позиции были обстреляны в районе Веселого, Григоровки, Ясного, Александровки, Еленовки. Также НВФ подчеркивает, что сегодня нарушения «режима тишины» произошли у Веселого и Григоровки.



Группировка «ЛНР» обстрелы не зафиксировала.