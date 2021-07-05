СБУ: Всем 174 подсанкционным компаниям заблокировали активы за связь с контрабандистами

СБУ заблокировала активы 174 компаний, которые попали под санкции СНБО за вероятную связь с контрабандной деятельностью. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.



«20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти — остановлено разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки», — говорится в сообщении.



Уточняется, что сумма дополнительного пошлины, которую нарушители должны оплатить в госбюджет за контрабанду в первом полугодии — 18,7 млн гривен, а во втором — 1,08 млрд гривен.



«В первом полугодии 2021 года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн гривен. Изъятие происходило в пределах 53 досудебных расследований. Среди предметов контрабанды, в частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности и тому подобное», — подчеркивают в спецслужбе.



На заседаниях СНБО 2 и 15 апреля 2021 года был обнародован список субъектов, подозреваемых в контрабанде и нарушениях таможенных правил, по которым были применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).



Правоохранители передали в Гостаможслужбу информацию о возможной причастности ее должностных лиц к подсанкционным субъектам, пояснили в ведомстве.



На время дисциплинарных процедур почти 200 сотрудников таможен были отстранены от выполнения служебных обязанностей с целью лишить их возможности влиять на сбор документов, подтверждающих такие контакты, напомнили в ведомстве.



Часть из них уволилась с должностей, а в остальных случаях были проведены проверки и опросы, собраны документы и направлены в правоохранительные органы.