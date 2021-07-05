Украина внесла в «черный список» российского телеведущего Губерниева

Министерство культуры и информационной политики обновило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, включив в него российского телеведущего, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Обновленный список опубликован на сайте министерства.



Так, согласно обновленному перечню, с 1 июля 2021 года туда внесли российского телеведущего, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.



Сейчас в списке находится 204 человек.



Ранее Минкультуры по представлению СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень людей, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Однако на днях ведомство исключило российского певца Киркорова из этого списка. Отмечается, что фамилия артиста убрали из перечня на основании обращения СБУ.