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Украина внесла в «черный список» российского телеведущего Губерниева

05 июля 2021, 15:19

Украина внесла в «черный список» российского телеведущего Губерниева

Министерство культуры и информационной политики обновило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, включив в него российского телеведущего, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Обновленный список опубликован на сайте министерства.

Так, согласно обновленному перечню, с 1 июля 2021 года туда внесли российского телеведущего, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Сейчас в списке находится 204 человек.

Ранее Минкультуры по представлению СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень людей, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Однако на днях ведомство исключило российского певца Киркорова из этого списка. Отмечается, что фамилия артиста убрали из перечня на основании обращения СБУ.

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