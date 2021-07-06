Семьям руководства полиции Донетчины выделили земельные участки у моря

Земля у Азовского моря, которую выделили семьям руководства полиции. Фото: 0629

Четыре участка земли на краю Белосарайской косы Мангушский сельский совет выделил родственникам руководства главного управления полиции Донецкой области, а также полиции Мангуша. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на соответствующее решение Мангушского сельсовета.



Согласно этому документу, депутаты рассмотрели обращения граждан с просьбой разрешить начать разработку проекта землеустройства для выведения земельных участков из коммунальной собственности в частную.



Согласно решению, земельные участки выделяются Татьяне Семенишиной, Илоне Корейбе, Васелине Мазурчак, Олеу Рутине.



Так, Татьяна Семенишина является женой главы полиции Донецкой области Николая Семенишина, а Илона Корейба — родственница, как предполагает 0629 дочь, заместителя главы полиции Донецкой области Николая Кащука. Олег Рутина, которому также выделили участок, является заместителем начальника Мангушского отдела полиции, а Васелина Мазурчак — жена начальника Мангушского отдела полиции Павла Мазурчака.



Журналисты отмечают, что земля, которую заполучили родственники полицейских, расположена на самом краю косы и фактически занимает 100 метров от Азовского моря до ближайших построек. Когда 20 лет назад на Белосарайской косе застраивали этот участок, то эту землю оставили как заповедную зону. Строить дома здесь категорически запрещали.



Сельсовет отказывался выделять землю, несмотря на то, что в последние годы получить участок берега хотели многие. В частности, в декабре 2019 года один из участков просил под застройку участник боевых действий, но депутаты ему отказала. Мужчина подал в суд, но проиграл.



Если семьи полицейских решат построить дома на этих участках, то, согласно Водному кодексу, они будут обязаны обеспечить беспрепятственный и бесплатный проход вдоль берега моря.



Начальник полиции Донетчины Николай Семенишин заявил 0629, что его жена от участка отказалась.



«Действительно, моя супруга обращалась относительно получения земельного участка, но учитывая то, что там оказались какие-то сомнения, она отказалась от указанного земельного участка», — сказал он.



При этом документов об отмене решения о выделении земли на сайте Мангушского сельсовета нет.